Muoti Vauva: patch-se-Kuraji – Tämä on osta naiset ugg saappaat

Muoti Vauva on kokoelma juhlia henki ja tyyli Kalifornian naisia. Tämä nainen on sekoitus kiehtova ja grunge. Hän riippuen hänen tuulella, se voi tulla Tomuboi ja ultra naisia. Tämä on inspiroinut kahtiajako, me lampaan lausuman lisäksi ylimitoitettu laastari, yksityiskohtia silmäänpistävä, olemme luoneet legendaaristen siluetti. Ainutlaatuinen naisten UGG Bailey Button myytävänä Hyvä rohkea ja konstailematon, tämä kokoelma on uusi ilmaus brändin. Tämä on totta juuret, se on innovatiivinen lähestymistapansa.

Kolmannessa ja lopullinen versio, se esittelee Patch Se hullu. Patch leikkisä täyttää valkaisu denim, hyvin herättävät länsirannikolla asenne.

Miten asettaa tyyli: luoda ulkonäkö juhla aavikon, me rakennamme Kaliforniassa tuntumaa kengät. Uskaltaa pukeutua käyttäen yksiosainen uimapuku patch-Classic Short saappaat tai ylisuuria denim takki ja Patch Se Coquette tossut, suosittelemme bikinit alle tyylikäs kimono. Jos haluat, eivät ole kovin selkeitä mekko, ota yhdistelmä bändin Patch Se slip-lenkkarit ja omituinen Palazzo housut ja kiiltävät. Sitten aurinko, musiikkia, viikonloppuna tanssin, ota kerätä kaikki tytöt.