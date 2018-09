I modsætning til den smidighed af landingsbanerne i modeugen, sko 2014 Spring Haute Couture sko af billige Balenciaga herrer sandaler , er klar i en røst om tendensen til tå af kvadratet på kvindernes mode sko.

Faktisk kvadratet på tå boksen, så forlade mere plads til tæerne, det er mere behageligt end spidse snuder. Især når du har en bred fod, kan skarpe sko mærkes som tortur.

Det pegede imidlertid tå og tynde sko sko er født med elegance og kvindelighed, når designe en firkantet tå kasse med sko, skal du have en moderne og stilfuld.

Fra 2014 efterår / vinter landingsbanen i Fashion Week i 2015, topdesignere, og tilspidset firkantet tå kasse med højde og bredde, indsnævring af bredden, tynde, er afrundet en smule. I forlængelse af passende længde, snarere end en reproduktion af de gammeldags 80’er, er det som en ny variant af tå eller rund tå.

Den bedste hæl indstilling til en firkantetåse boks er helt sikkert en chuck hæl. Imidlertid er firkantet tå boksen udvidet, hvis du er tilspidset som en billige Balenciaga sko, det fungerer også med sokker.

Vi ser frem til, hvordan skolemesteren vil integrere denne trend i den nye damer-kollektion næste sæson. Når det er behageligt og stilfuldt, er mange forbrugere meget taknemmelige.

Her fra 2014 forårskollektion, vil vi introducere et eksempel på tilbedelse i absolut en firkantet tå sandaler Daniele Michetti Mahima. Den laserskærede øvre rem minder mig om kanten af ​​filmbåndet. Den asymmetriske overbygning er frisk og fænomenal.

